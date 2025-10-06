Staffel 3Folge 10vom 06.10.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 10: Erntedank
45 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Ausgerechnet an Thanksgiving werden Sully und Dr. Quinn Opfer eines Überfalls: Als sie beim Einkaufen in Denver Kid Cole und seine Frau treffen, beschließen die vier spontan, gemeinsam zum Erntedankfest nach Colorado Springs zu fahren. Mit ihnen in der Kutsche sitzt eine Schwangere, der es plötzlich schlecht geht. Mike lässt den Kutscher anhalten. Ein Fehler, denn im Gebüsch wartet schon der Mann der werdenden Mutter, und er hält einen geladenen Revolver in der Hand ...
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Feiertag, Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television