Staffel 3Folge 12vom 08.10.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 12: Der Wahrheit ins Auge blicken (2)
45 Min.Folge vom 08.10.2025
Dorothy lässt sich nicht davon überzeugen einer Operation zuzustimmen um zu klären, ob sie wirklich an Brustkrebs leidet. Sie besteht darauf, selbst über ihr Leben und ihr Schicksal zu entscheiden. Doch Dr. Quinn gibt nicht so schnell auf und wirkt weiter auf Dorothy ein. Colleen ist unterdessen genervt von Jake und Loren: Die beiden können es nicht lassen, sich über die körperlichen Veränderungen der jungen Frau Gedanken zu machen.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television