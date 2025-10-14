Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 16vom 14.10.2025
Der Gipfel des Lebens

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 16: Der Gipfel des Lebens

46 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Colorado Springs erhält Besuch von einem illustren Gast: Die pensionierte Lehrerin Samantha Lindsay macht in dem Örtchen Station, da sie zusammen mit einem Bergführer den Pike's Peak besteigen will. Nicht nur mit diesem Vorhaben erregt die rüstige Dame Aufsehen, sondern auch mit der Tatsache, dass sie Hosen trägt. Dr. Quinn freundet sich bald mit Samantha an und besteht drauf, sie bei der Bergtour zu begleiten. Doch Samantha lehnt das Angebot ab - mit bösen Folgen.

