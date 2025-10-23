Staffel 3Folge 24vom 23.10.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 24: Der Glaube gegen das Wissen
45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
Dr. Quinn springt im Unterricht an der Schule für Reverend Johnson ein, der an einem entzündeten Zahn leidet. Als sie den Kindern etwas über Darwins Evolutionstheorie beibringt, machen die empörten Eltern mobil. Brian freundet sich unterdessen mit Mary Ann Daggett an. Das Mädchen wird offenbar von seinem Vormund schwer misshandelt - es hat am ganzen Körper schlimme Wunden. Dr. Quinn will Mary Ann helfen und muss zu ungewöhnlichen Mitteln greifen.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television