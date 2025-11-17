Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11vom 17.11.2025
Ein schwerer Weg

Folge 11: Ein schwerer Weg

45 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6

Seit Ingrid tot ist, kann Matthew seinem Leben nichts mehr abgewinnen. Daher nimmt er eine Stelle als Sprengstoffexperte an - ein gefährlicher Job, der schon mehrere Männer das Leben gekostet hat. Durch Zufall erfahren Dr. Quinn und Sully davon, als sie Arbeitern in einem Eisenbahncamp helfen. Sie versuchen, Matthew zur Vernunft zu bringen, leider ohne Erfolg. Dann verursacht Matthew ein Unglück, und seine Lebenskrise wird noch schlimmer.

