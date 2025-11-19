Staffel 4Folge 13vom 19.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 13: Die Stimme des Herzens
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Der kleine Landstreicher Anthony wurde beim Stehlen erwischt. Nun will Robert E. den Jungen aufnehmen. Doch Grace kann sich nicht dazu durchringen - der Tod des Cheyenne-Babys schmerzt noch zu sehr. Dr. Quinn überzeugt sie schließlich, der Adoption zuzustimmen. Dann erkrankt Anthony allerdings lebensbedrohlich. Die übrigen Bürger von Colorado Springs setzen unterdessen alles daran, eine neue Frau für Matthew zu finden. Die Dates verlaufen jedoch eher mau.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television