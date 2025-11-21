Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15vom 21.11.2025
Eine Frage der Liebe

Folge 15: Eine Frage der Liebe

45 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 6

Nach dem tragischen Tod von Ingrid hat Matthew endlich wieder sein Herz an eine Frau verloren. Er hat sich in Emma verguckt, eine von Hanks Prostituierten. Matthew ist fest entschlossen, sie aus dem Vertrag mit dem Bordellbesitzer freizukaufen. Allerdings ist das gar nicht nötig: Emma arbeitet freiwillig für Hank ... Bei Horace und Myra hängt der Haussegen schief als Horace seiner Frau verbietet, eine Stelle in der Bank anzunehmen.

