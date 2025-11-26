Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 18vom 26.11.2025
Im Namen der Freiheit (2)

Folge 18: Im Namen der Freiheit (2)

45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

In den Bergen eskaliert die Situation weiter: Nachdem Ezra Leonard 1.000 Dollar Belohnung für die Befreiung seines Sohns ausgesetzt hat, denken die Männer aus dem Suchtrupp nur noch an das Geld. Also zieht Sully alleine los, um Noah McBride und seine Geisel zu finden. Dr. Quinn ist in Colorado Springs gezwungen, eine Pause einzulegen: Fast hätte sie ihr Baby verloren! Während sie sich schont, übernimmt ausgerechnet Dr. Cassidy ihre Vertretung.

