Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 27vom 09.12.2025
Ein Kind wird geboren (1)

Folge 27: Ein Kind wird geboren (1)

45 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Bald kommt Dr. Quinns Baby auf die Welt. Grund genug für Elizabeth und den restlichen Quinn-Clan, nach Colorado Springs zu kommen. Zu der Reisegruppe gehört auch Dr. Cook, der Dr. Quinn bei der Entbindung helfen soll. Doch sie ist von seinen Fähigkeiten nicht überzeugt. Sully will unterdessen Cloud Dancing und einige andere Indianer befreien, die der Armee in die Hände gefallen sind. Doch die Aktion geht schief ...

