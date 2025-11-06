Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4vom 06.11.2025
Starke Bande

Folge 4: Starke Bande

46 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Matthew und Ingrid stehen kurz vor ihrer Hochzeit, als ein schlimmes Unglück geschieht: Brians Hund Pup beißt die zukünftige Braut und infiziert sie mit Tollwut! Verzweifelt kämpft Ingrids Familie um ihr Leben, und noch auf dem Sterbebett gibt die junge Frau Matthew das Jawort. Doch die Krankheit siegt. Brian ist am Boden zerstört und macht sich mit einem Gewehr auf die Suche nach Pup.

