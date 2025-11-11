Staffel 4Folge 7vom 11.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 7: Das Versprechen
46 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Gerade als Dorothy Loren auf seinen Heiratsantrag antworten will, erleidet er einen Schlaganfall. Auch die Beziehung von Dr. Quinn und Sully wird auf die Probe gestellt: Sullys alter Freund Daniel möchte, dass der Trapper ihn zum Goldschürfen nach Nevada begleitet. Mike findet die Idee überhaupt nicht gut, und Sully ist hin- und hergerissen: Er glaubt, in Daniels Schuld zu stehen.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television