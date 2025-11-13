Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9vom 13.11.2025
Auf gefährlicher Expedition (2)

Auf gefährlicher Expedition (2)Jetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 9: Auf gefährlicher Expedition (2)

46 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6

Myra, Dorothy und Grace besinnen sich und setzen den Aufstieg auf den Pike's Peak doch fort - sie haben das Gefühl, zu schnell kapituliert zu haben. Dr. Quinn ist mehr als erleichtert, als ihre Freundinnen ihr zu Hilfe kommen. Unterdessen versucht Preston Dr. Quinns Abwesenheit im Stadtrat zu nutzen, um den Bau eines Hotels mit Spielcasino durchzusetzen. Um das zu verhindern, übernimmt Sully kurzerhand die Position seiner Frau.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen