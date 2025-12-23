Staffel 5Folge 13vom 23.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 13: Hoffnung auf ein Wunder
46 Min.Folge vom 23.12.2025
Plötzlich und unerwartet ist Reverend Johnson erblindet. Er sieht sich außerstande, die Messe zum Heiligen Abend abzuhalten und auch Dr. Quinn kann die Ursache der Krankheit nicht herausfinden. Für Brian steht fest: Es muss eine Strafe Gottes sein ...
Genre:Feiertag, Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television