Staffel 5Folge 16vom 08.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 16: Karawane der Frauen
45 Min.Folge vom 08.01.2026
Auf der Durchreise machen Kid Cole und seine Frau Ruth Halt bei Dr. Quinn. Die Ärztin bemerkt sofort die Unstimmigkeiten zwischen dem Paar und findet heraus, dass Kid Cole an einer tödlichen Krankheit leidet. Um seiner Frau seinen schleichenden Tod zu ersparen und sie wegzustoßen, benimmt er sich unmöglich. Sein Plan scheint aufzugehen, doch das will Dr. Quinn nicht akzeptieren.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television