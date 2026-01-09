Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 17vom 09.01.2026
Colleens Hausarbeit

Colleens HausarbeitJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 17: Colleens Hausarbeit

45 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Colleen arbeitet neuerdings für die Schülerzeitung und will einen Artikel über Dr. Quinn und ihre Arbeit schreiben. Dafür befragt sie die Ärztin zu ihren außergewöhnlichsten Fällen. Während die beiden das Interview führen, werden ihnen beunruhigende Nachrichten bezüglich Andrew überbracht: Er liegt mit einer geheimnisvollen Krankheit in der Klinik, und sein Zustand verschlechtert sich auf einmal rapide.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 1 Staffeln und Folgen