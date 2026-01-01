Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 23vom 19.01.2026
Frauenrechte

FrauenrechteJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 23: Frauenrechte

45 Min.Folge vom 19.01.2026

Dr. Quinns Schwester Marjorie kommt nach Colorado Springs, nachdem sie sich von ihrem Mann hat scheiden lassen. Die neue Freiheit machte Marjorie zu einer glühenden Verfechterin von Frauenrechten, die sich auch in Sachen Liebe nicht mehr von den geltenden Konventionen beeindrucken lässt. Dr. Quinn findet Marjories Haltung in Ordnung - zumindest so lange, bis ihre Liaison mit Loren einen handfesten Skandal auslöst, der auch Dr. Quinn betrifft.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen