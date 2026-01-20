Staffel 5Folge 24vom 20.01.2026
Väter und SöhneJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 24: Väter und Söhne
44 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 6
Bislang hat Sully die Erziehung von Brian Dr. Quinn überlassen - schließlich ist er nur der Stiefvater des Jungen. Doch Sully wird sich seiner väterlichen Pflichten bewusst, als Brian zusammen mit einem Freund durch einen Streich die ganze Stadt gefährdet. Der Junge scheint ein Vorbild zu brauchen. Also versucht Sully, ein Vater-Sohn-Gespräch mit Brian zu führen, stößt jedoch schnell an seine Grenzen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television