SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 24vom 20.01.2026
44 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 6

Bislang hat Sully die Erziehung von Brian Dr. Quinn überlassen - schließlich ist er nur der Stiefvater des Jungen. Doch Sully wird sich seiner väterlichen Pflichten bewusst, als Brian zusammen mit einem Freund durch einen Streich die ganze Stadt gefährdet. Der Junge scheint ein Vorbild zu brauchen. Also versucht Sully, ein Vater-Sohn-Gespräch mit Brian zu führen, stößt jedoch schnell an seine Grenzen.

