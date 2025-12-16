Staffel 5Folge 4vom 16.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 4: Eine berühmte Sängerin
45 Min.Folge vom 16.12.2025
Colleen kommt zusammen mit der berühmten Sängerin Gilda St. Clair auf Heimatbesuch nach Colorado Springs. Die junge Frau und die Künstlerin lernten sich durch einen medizinischen Notfall kennen. Dr. Quinn merkt schnell, dass Colleen fasziniert ist von Gildas glamourösem Leben und gerne ein Teil davon wäre. Das sorgt für Zündstoff. Doch dann bricht Gilda zusammen und muss dringend operiert werden - sonst droht sie, ihre Stimme zu verlieren.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television