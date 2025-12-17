Staffel 5Folge 5vom 17.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 5: Die Mexikaner
45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6
Dr. Quinn möchte sich mit einer Mexikanerin anfreunden, die in Colorado Springs lebt. Doch die verwitwete Teresa blockt jeden Kontakt ab - sie hegt einen Hass gegen Weiße. Als Reverend Johnson jemanden sucht, der seinen Posten als Lehrer an der Schule übernimmt, schlägt Dr. Quinn Teresa vor. Die Einwohner von Colorado Springs sind nicht sehr begeistert von der Idee und bestärken damit Teresas Ablehnung gegenüber Weißen.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television