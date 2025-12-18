Staffel 5Folge 6vom 18.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 6: Eine schwere Entscheidung
45 Min.Folge vom 18.12.2025
Sully erhält ein interessantes Jobangebot: Er soll einer der Parkwächter im neuen Yellowstone Nationalpark in Wyoming werden. Das würde bedeuten, dass Dr. Quinn ihre Praxis und all ihre Freunde in Colorado Springs zurücklassen und mit ihrem Baby in die Wildnis ziehen müsste. Allerdings weiß sie auch, dass Sully diese Arbeit viel bedeuten würde ... Brian hat unterdessen ganz andere Sorgen: Er besucht bald seinen ersten Tanzabend und ist wahnsinnig nervös.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
