Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 8vom 22.12.2025
Verlorene Erinnerungen

Verlorene ErinnerungenJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 8: Verlorene Erinnerungen

45 Min.Folge vom 22.12.2025

In Colorado Springs taucht ein abgerissener alter Goldsucher auf. Jake erkennt in ihm sofort seinen Vater Lucius, der seine Familie vor vielen Jahren einfach verlassen hat. Doch Lucius streitet ab, Jake zu kennen, was dieser nicht glauben kann. Dr. Quinn hat eine Erklärung für das Verhalten des Mannes: Sie erkennt Symptome einer beginnenden Demenz. Der ganze Vorfall erinnert auch Brian und Matthew an den Schmerz, den ihnen ihr eigener Vater zugefügt hat.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen