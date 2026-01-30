Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 10vom 05.02.2026
Recht und Gerechtigkeit

Folge 10: Recht und Gerechtigkeit

44 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6

Hank hat Horace die Nase gebrochen. Daher rät Matthew Horace, Schmerzensgeld von Hank einzuklagen. Dr. Quinn wird als Richterin in dem Fall ausgewählt. Als die übrigen Bewohner von Colorado Springs von der Geschichte hören, bricht eine regelrechte Klagewelle los. Dr. Quinn weiß bald nicht mehr, wer aus welchem Grund gegen wen geklagt hat ...

