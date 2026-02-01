Staffel 6Folge 19vom 18.02.2026
RacheJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 19: Rache
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Der US-Marshall Elias Burch soll den Ex-Häftling Exner erschossen haben. Das behauptet zumindest ein Schriftsteller, der mit Exner durchs Land zog und den Mord gesehen haben will. Nun sitzt Burch in Colorado Springs im Gefängnis und wartet auf seine Verhandlung. Gegenüber seinem Verteidiger Matthew beteuert er seine Unschuld, doch alles spricht gegen ihn - ihm droht die Todesstrafe. Doch Dr. Quinn macht eine entscheidende Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television