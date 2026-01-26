Staffel 6Folge 2vom 26.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 2: Notlügen
45 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6
Dr. Quinn hat Sully endlich aufgespürt. Da er immer noch steckbrieflich gesucht wird, muss Dr. Quinn verheimlichen, dass er noch lebt. Also versorgt sie seine schweren Verletzungen so gut es geht in der Wildnis und tut alles, damit er wieder gesund wird. In Colorado Springs glauben alle an den Tod des Trappers, nur Sergeant McKay setzt seine Suche nach Sully fort und hat weiterhin ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television