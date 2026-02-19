Staffel 6Folge 20vom 19.02.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 20: Für immer Dein
44 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Dr. Quinn und Sully sind auf dem Heimweg von einem Ausflug in die Wildnis, als die Ärztin stürzt und sich schwer am Kopf verletzt. Sully bringt sie in eine einsame Hütte: Sie muss unbedingt wach bleiben, sonst fällt sie ins Koma. Daher lassen die beiden ihr bisheriges gemeinsames Leben mit allen Höhen und Tiefen Revue passieren und treffen in der Folge eine wichtige Entscheidung für ihre Zukunft.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television