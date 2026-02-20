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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 21vom 20.02.2026
Der Boxkampf

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 21: Der Boxkampf

45 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Robert E. ist nach dem Tod seines Sohnes und der gescheiterten Ehe mit Grace in ein tiefes Loch gefallen. Er weiß nicht mehr, wohin mit seiner Wut. Als der Boxprofi Barracuda Jim Barnes nach Colorado Springs kommt, wittert er die passende Gelegenheit, um Dampf abzulassen: Er fordert ihn zum Kampf heraus. Tatsächlich gelingt es ihm, Barnes zwei Mal k.o. zu schlagen. Als Dr. Quinn den Mann untersucht, kommt heraus, weshalb Robert E. ihn besiegen konnte.

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