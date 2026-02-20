Staffel 6Folge 21vom 20.02.2026
Der BoxkampfJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 21: Der Boxkampf
45 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Robert E. ist nach dem Tod seines Sohnes und der gescheiterten Ehe mit Grace in ein tiefes Loch gefallen. Er weiß nicht mehr, wohin mit seiner Wut. Als der Boxprofi Barracuda Jim Barnes nach Colorado Springs kommt, wittert er die passende Gelegenheit, um Dampf abzulassen: Er fordert ihn zum Kampf heraus. Tatsächlich gelingt es ihm, Barnes zwei Mal k.o. zu schlagen. Als Dr. Quinn den Mann untersucht, kommt heraus, weshalb Robert E. ihn besiegen konnte.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television