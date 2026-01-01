Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 3vom 27.01.2026
Auf Ehre und Gewissen

Auf Ehre und GewissenJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 3: Auf Ehre und Gewissen

45 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Black Moons abtrünnige Indianer überfallen Colorado Springs. General Wooten erleidet im Kampf gegen sie schwere Verletzungen und wird von Dr. Quinn erfolgreich behandelt. Im Gegenzug verlangt sie, dass er Sully begnadigt. Wooten lässt sich darauf ein, doch nur unter der Bedingung, dass Sully für sieben Jahre ins Exil geht. Unterdessen verbreitet Hank in der gesamten Stadt, dass Sully noch lebt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen