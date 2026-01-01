Staffel 6Folge 5vom 29.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 5: Was die Zukunft bringt
45 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6
Prinzessin Nizamowa besucht Colorado Springs, um sich ein wenig zu erholen. Als herauskommt, dass die Russin ein Medium ist und in New York Séancen abhält, überreden Jake und Hank sie zu einer Sitzung. Bei der Veranstaltung plaudert sie viele Details über das Leben der Bürger von Colorado Springs aus, die sie eigentlich nicht wissen kann. Nun strömen die Leute für Voraussagen zu ihr - und das lässt sie sich entlohnen. Doch Dr. Quinn kommt hinter Nizamowas Geheimnis.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television