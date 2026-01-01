Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5vom 29.01.2026
Was die Zukunft bringt

Was die Zukunft bringtJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 5: Was die Zukunft bringt

45 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6

Prinzessin Nizamowa besucht Colorado Springs, um sich ein wenig zu erholen. Als herauskommt, dass die Russin ein Medium ist und in New York Séancen abhält, überreden Jake und Hank sie zu einer Sitzung. Bei der Veranstaltung plaudert sie viele Details über das Leben der Bürger von Colorado Springs aus, die sie eigentlich nicht wissen kann. Nun strömen die Leute für Voraussagen zu ihr - und das lässt sie sich entlohnen. Doch Dr. Quinn kommt hinter Nizamowas Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen