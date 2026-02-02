Staffel 6Folge 7vom 02.02.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 7: Alkoholprobleme
45 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
In Colorado Springs geht es drunter und drüber: Nicht nur, dass Dr. Quinns Schwester Marjorie mit einigen verbündeten Damen angereist ist, um den Alkohol aus dem Städtchen zu verbannen. Nein, ausgerechnet jetzt fällt Jake durch seine Trunksucht äußerst negativ auf. Er hat Hank und Teresa zusammen gesehen und stellt in seiner rasenden Eifersucht unter Alkoholeinfluss allerhand Dummheiten an, die sogar Verletzte fordern. Ein gefundenes Fressen für Marjorie.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
