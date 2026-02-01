Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Salam! Rick und Nick träumen vom internationalen Durchbrauch

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 25.02.2026
Salam! Rick und Nick träumen vom internationalen Durchbrauch

Salam! Rick und Nick träumen vom internationalen DurchbrauchJetzt kostenlos streamen

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Folge 6: Salam! Rick und Nick träumen vom internationalen Durchbrauch

45 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Salam! Dr. Rick und Dr. Nick träumen vom internationalen Durchbruch. Bevor Dubai Realität wird, reisen sie nach Erbil in Kurdistan - eingeladen von Shafa Barzani, Präsident der kurdischen Diaspora. In der 8.000 Jahre alten Stadt prüfen sie Chancen und Risiken: politische Kontakte, Lizenzen, Infrastruktur und Sicherheitslage. Zwischen Kultur, Immobilienbesichtigungen und Gesprächen mit Entscheidern stellt sich die Frage: Ist Erbil bereit für Beauty made in Germany?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
ProSieben
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Alle 2 Staffeln und Folgen