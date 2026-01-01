Dr. Stone
Folge 21: Der Sparta-Handwerks-Klub
24 Min.Ab 6
Die Wissenschaftler arbeiten unermüdlich an ihrem neuen Projekt - dem Bau eines Handys. Fehlende Materialien erschweren ihnen jedoch die Arbeit. Werden es Senku und Co. dennoch schaffen, ihr Werk zeitnah zu Ende zu bringen?
