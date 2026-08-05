Dr. Stone
Folge 1: New World Map
24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Um seinem ehemaligen Kontrahenten Tsukasa das Leben zu retten, will Senku zur Quelle des Lichts reisen, die sich auf der anderen Seite der Erde befindet. Um den sagenumwobenen Ort zu erreichen, plant der Wissenschaftler, ein Schiff zu bauen. Doch zuerst einmal muss sich sein Dorf darum kümmern, haltbare Nahrung für die Überfahrt herzustellen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll