Dr. Stone
Folge 10: Science Wars
24 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Senku stellt einen Ohrring her, den er nutzt, um mit Kohaku zu kommunizieren. Diese schleicht sich mit Amaryllis und Ginro in den Palast, um den Häuptling auszuspionieren. Ziel ist es, Informationen über den Schatz zu erhalten, der die kostbaren Rohstoffe enthält, die Senku für die Herstellung der Entsteinerungsflüssigkeit benötigt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll