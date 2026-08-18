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Dr. Stone

Science Wars

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 10vom 18.08.2026
Science Wars

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Dr. Stone

Folge 10: Science Wars

24 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Senku stellt einen Ohrring her, den er nutzt, um mit Kohaku zu kommunizieren. Diese schleicht sich mit Amaryllis und Ginro in den Palast, um den Häuptling auszuspionieren. Ziel ist es, Informationen über den Schatz zu erhalten, der die kostbaren Rohstoffe enthält, die Senku für die Herstellung der Entsteinerungsflüssigkeit benötigt.

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