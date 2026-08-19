Das Wunder mit dieser FaustJetzt kostenlos streamen
Dr. Stone
Folge 11: Das Wunder mit dieser Faust
24 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Kohaku gelingt es, die Schatztruhe ausfindig zu machen. Doch diese befindet sich in einem massiven Betonklotz. Senku entwickelt eine lautlose Bombe, um das Platin aus dem Stein zu befreien. Kohaku muss die Rohstoffe für das Team der Wissenschaft gewinnen, bevor der Feind auf sie aufmerksam wird ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll