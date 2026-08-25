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Dr. Stone

Schlacht der dritten Dimension

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 15vom 25.08.2026
Schlacht der dritten Dimension

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Dr. Stone

Folge 15: Schlacht der dritten Dimension

24 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Senku und seine Freunde bereiten sich auf die finale Schlacht gegen Ibara und seine Untertanen vor. Da sie sich in der Unterzahl befinden, tüfteln sie einen cleveren Plan aus, um dem Gegner die Stirn bieten zu können.

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