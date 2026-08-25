Schlacht der dritten DimensionJetzt kostenlos streamen
Dr. Stone
Folge 15: Schlacht der dritten Dimension
24 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Senku und seine Freunde bereiten sich auf die finale Schlacht gegen Ibara und seine Untertanen vor. Da sie sich in der Unterzahl befinden, tüfteln sie einen cleveren Plan aus, um dem Gegner die Stirn bieten zu können.
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll