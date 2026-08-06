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Dr. Stone

Ein Hoch auf die Gier

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 06.08.2026
Ein Hoch auf die Gier

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Folge 2: Ein Hoch auf die Gier

24 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Für die Überfahrt nach Südamerika benötigt Senkus Mannschaft Nahrung. Doch das Brot, das der Wissenschaftler backt, ist ungenießbar. Ryusui schlägt vor, seinen ehemaligen Koch wiederzubeleben. Da der Vorrat an Entsteinerungsflüssigkeit aufgebraucht ist, müssen die Männer mit Minami verhandeln ...

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