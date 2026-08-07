Dr. Stone
Folge 3: Erster Kontakt
24 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Für das Schiff, das die Mannschaft nach Südamerika bringen soll, benötigt Senku Erdöl. Deshalb versucht er weiterhin, aus der Luft ein Ölfeld ausfindig zu machen. Fotoaufnahmen der Region sollen dabei helfen, ein entsprechendes Gebiet zu identifizieren. Francois macht sich währenddessen auf die Suche nach Trüffeln.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll