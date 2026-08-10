Dr. Stone
Folge 4: Auge der Wissenschaft
24 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Senku und seine Freunde erhalten mysteriöse Signale einer unbekannten Person, die sie "Whyman" nennen. Die fünf Generäle des Wissenschafts-Königreichs, Senku, Ryusui, Chrome, Gen und Ukyo, überlegen nun, wie sie die Identität des unsichtbaren Feindes aufdecken können.
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll