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Dr. Stone

Treasure Box

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 12.08.2026
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Dr. Stone

Folge 6: Treasure Box

24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Senku und seine Freunde stechen mit ihrem neu gebauten Schiff Perseus in See. Nun wollen sie die Schatzinsel ansteuern, auf der sich wertvolle Rohstoffe befinden, mit denen sie die Entsteinerungsflüssigkeit herstellen können.

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