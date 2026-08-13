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Dr. Stone

Das Licht der Hoffnung und Verzweiflung

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 13.08.2026
Das Licht der Hoffnung und Verzweiflung

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Folge 7: Das Licht der Hoffnung und Verzweiflung

24 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Die Crew der Perseus kommt an der Schatzinsel an. Senku, Soyuz, Kohaku und Gen gehen an Land, um das Eiland zu erkunden und Kontakt zu den Bewohnern aufzunehmen. Am Grund des Meeres unterhalb des Schiffes findet Ginro derweil mehrere versteinerte Statuen.

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