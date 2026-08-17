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Dr. Stone

Schöne Wissenschaft

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 9vom 17.08.2026
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Folge 9: Schöne Wissenschaft

24 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Ginro und Suika versuchen heimlich, das mobile Labor von Bord des Schiffes zu schmuggeln, um es Senku auf der Insel zu übergeben. Die Wissenschaftler ziehen sich in eine geheime Höhle zurück, in der sie weiter an ihrem Plan feilen können: Amaryllis, Kohaku und Ginro sollen als Konkubinen in den Palast eingeschleust werden.

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