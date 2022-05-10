Er geht weiter! Der Kampf Gott gegen Gott!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 11: Er geht weiter! Der Kampf Gott gegen Gott!
23 Min.Folge vom 10.05.2022Ab 6
Der Kampf zwischen Goku als Super-Saiyajin-Gott und Beerus, dem Gott der Zerstörung, verlagert sich von der Erde in den nahen Weltraum. Goku gelingt es, alle noch so heftigen Angriffe Beerus' abzuwehren und seinerseits ordentlich auszuteilen.
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG