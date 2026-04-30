Unser Held, Mr. Satan! Vollbringe ein Wunder! Herausforderung aus dem Weltall!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 15: Unser Held, Mr. Satan! Vollbringe ein Wunder! Herausforderung aus dem Weltall!
23 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Whis ist mit dem schlafenden Beerus von dannen gezogen und auf der Erde herrscht wieder Frieden. Mr. Satan, der angeblich mal wieder die Welt gerettet hat, zeigt sich der Öffentlichkeit bei einem Pressetermin. Dort erzählt er, wie er den Gott der Zerstörung besiegt hat, indem er selbst zu einem Gott geworden ist. Da landet auf einmal ein Raumschiff auf der Erde ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG