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Dragon Ball Super

Die Erde ... Gohan ... Der sichere Tod! Goku, komm schnell!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 23vom 07.05.2026
Die Erde ... Gohan ... Der sichere Tod! Goku, komm schnell!

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Dragon Ball Super

Folge 23: Die Erde ... Gohan ... Der sichere Tod! Goku, komm schnell!

23 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Gohan stellt sich Freezer noch einmal gegenüber und mobilisiert seine ganze Kraft. Dadurch ermöglicht er es Goku, sein Qi zu orten und sich und Vegeta zur Erde zu beamen. Dort angekommen, bringt er Piccolos leblosen Körper per Teleportation zu Dende ...

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