Freezer und Son Goku stoßen aufeinander! Das ist das Ergebnis meines Trainings!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 24: Freezer und Son Goku stoßen aufeinander! Das ist das Ergebnis meines Trainings!
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Der Kampf zwischen Freezer und Goku beginnt. Beide zögern noch, mit voller Kraft zu kämpfen. Schließlich reicht es Vegeta, und er verlangt von den beiden, endlich loszulegen. Goku beginnt und überrascht mit seiner Stärke sogar seine Freunde ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG