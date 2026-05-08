Kampf mit voller Kraft! Der Goldende Freezer will Rache!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 25: Kampf mit voller Kraft! Der Goldende Freezer will Rache!
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Goku und Freezer haben vereinbart, ihre jeweilige stärkste Form anzunehmen und mit voller Kraft miteinander zu kämpfen. Nachdem Goku zu einem Super-Saiyajin geworden ist, überrascht Freezer ihn mit seiner neuen Form ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG