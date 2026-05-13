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Dragon Ball Super

Ein Rückblick bevor der Wettkampf beginnt! Wer sind die restlichen zwei Kämpfer?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 30vom 13.05.2026
Ein Rückblick bevor der Wettkampf beginnt! Wer sind die restlichen zwei Kämpfer?

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Dragon Ball Super

Folge 30: Ein Rückblick bevor der Wettkampf beginnt! Wer sind die restlichen zwei Kämpfer?

23 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Das Turnier zwischen dem sechsten und dem siebten Universum steht kurz bevor. Goku und Vegeta sollen deshalb für Beerus noch zwei weitere Teammitglieder ausfindig machen. Goku hofft dabei auf Monaka, den Beerus als äußerst starken Kämpfer bezeichnet. Außerdem bittet er Buu und Piccolo um Unterstützung. Doch auch Gohan rüstet sich bereits für den Kampf ...

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