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Dragon Ball Super

Auf zu Meister Zuno! Fragt nach dem Verbleib der Dragon Balls!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 31vom 13.05.2026
Auf zu Meister Zuno! Fragt nach dem Verbleib der Dragon Balls!

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Dragon Ball Super

Folge 31: Auf zu Meister Zuno! Fragt nach dem Verbleib der Dragon Balls!

23 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Bulma versucht mit Hilfe eines Radars, die Super Dragon Balls im siebten Universum aufzuspüren. Dafür müsste sie jedoch bis ins Zentrum vordringen - kein leichtes Unterfangen. Bulma greift deshalb auf Plan B zurück und macht sich gemeinsam mit Jaco auf den Weg zu Lord Zuno, um ihn um Hilfe zu bitten. Doch der ist die nächsten sieben Jahre erstmal nicht zu sprechen ...

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