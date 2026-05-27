Vergesse nie deinen Saiyajin Stolz! Vegeta gegen den Saiyajin aus dem 6. UniversJetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 37: Vergesse nie deinen Saiyajin Stolz! Vegeta gegen den Saiyajin aus dem 6. Univers
23 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Vegeta hat Magetta besiegt. Als nächstes steht ihm nun das Duell mit dem jungen Saiyajin Cabba aus Universum sechs bevor. Die beiden liefern sich einen ebenbürtigen Kampf, bis Vegeta schließlich zum ultimativen Schlag ausholt und sich in einen Super Saiyajin verwandelt. Als Cabba daraufhin versucht, es ihm gleich zu tun, konfrontiert er Vegeta mit einer überraschenden Bitte ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG