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Dragon Ball Super

Der nächste Kämpfer des 6. Universums! Die Audienz beim Auftragskiller Hit!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 38vom 28.05.2026
Der nächste Kämpfer des 6. Universums! Die Audienz beim Auftragskiller Hit!

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Dragon Ball Super

Folge 38: Der nächste Kämpfer des 6. Universums! Die Audienz beim Auftragskiller Hit!

23 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Nur noch einen letzten Triumph vom Turniersieg entfernt, trifft das Team aus dem siebten Universum auf Hit, den stärksten Kämpfer des sechsten Universums. Voller Optimismus macht sich Vegeta bereit, Hit zu bezwingen. Doch Hits Attacken treffen Vegeta jedes Mal wie aus dem Nichts, sodass er keine Möglichkeit hat, sich dagegen zu verteidigen, geschweige denn zurück zu schlagen. Schafft es Vegeta dennoch, hinter Hits Geheimnis zu kommen und ihn zu besiegen?

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